Врач объяснил, как правильно похудеть к весне

Андреев отметил, что начинать нужно не с соблюдения каких-то определённых диет, а с ограничения некоторых продуктов, и делать это нужно постепенно.

По словам врача, сначала стоит ограничить в своём рационе выпечку, затем снеки — чипсы, сухарики, орешки и т.п. Уже после этого можно говорить об ограничении ряда продуктов.

Но тут есть момент. Как отметил Андреев, если начать придерживаться диет, килограммы уйдут, но, как только человек перестанет придерживаться диеты, сброшенный вес тут же возвращается. И как долго человек придерживался диеты, значения не имеет.

А чтобы избавиться от лишнего веса, врач призвал правильно питаться и есть свежие ягоды, фрукты, овощи, сухофрукты, молочные продукты, овощные салаты с заправкой из растительного масла, зерновой хлеб. А кроме этого, ещё нужно есть гречневую, манную, овсяную каши, варёное мясо, рыбу и морепродукты.

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