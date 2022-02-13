Врач объяснил, как защитить организм от вредного воздействия антибиотиков

По словам врача, вирусы могут приводить к бактериальным осложнениям, для подавления которых необходим приём антибиотиков. Но при приёме этих токсичных препаратов погибают не только болезнетворные бактерии, но и полезные, необходимые организму.

Кондрахин отметил, что приём антибиотиков, равно как и других лекарств требует консультации врача, самолечение недопустимо. Также эксперт объяснил, как помочь организму.

Нужно питаться лёгкой пищей, молочными продуктами, чтобы снизить нагрузку на организм и помогать восстанавливаться полезным бактериям, также необходимо много пить — это помогает разводить токсические вещества.

«Когда мы применяем различные химические вещества, страдает кишечная микрофлора, и там, где это можно, нужно её "прикрывать". Допустим, если мы назначаем антибиотик, то обязательно даём пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний. Рекомендуется принимать большое количество жидкости, чтобы разводить токсические вещества. Спокойный режим питания, без тяжелой пищи, тоже позволит не увеличивать нагрузку на организм», — подчеркнул врач.

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