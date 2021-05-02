Врач объяснил, какие родинки способны переродиться в раковую опухоль

Об этом специалист рассказал в рамках программы «О самом главном» на канале «Россия 1». “Если у вас количество родинок больше 50, это уже фактор риска развития меланомы”, — предупредил врач. Кроме того, он отметил, что родинки, которые имеют неправильную форму также являются опасными, потому их обладателям стоит ограничивать пребывание на солнце.

Мясников порекомендовал россиянам фотографировать свои родинки, тем самым отслеживая их изменения. Помимо прочего необходимо регулярно наблюдаться у дерматолога.

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