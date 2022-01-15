Врач объяснил, можно ли есть перед сном

По словам эксперта, лучше не отходить ко сну на голодный желудок. Это приведёт к тому, что утром будет очень хотеться есть и человек, скорее всего, переест.

Гинзбург заметил, что подобные правила касаются и тех, кто предпочитает не есть после шести вечера. В таком случае может быть так, что посреди ночи проснётся сильное чувство голода и вынудит поесть.

«Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом — по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень», — отметил Гинзбург.

Он посоветовал, если нужно, перед сном съесть зерновые хлопья без сахара или мюсли, но важно их употреблять с кисломолочными продуктами, например, с ряженкой. И подчеркнул, что перед сном нельзя употреблять тяжёлую пищу.

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