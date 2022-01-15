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Врач объяснил, можно ли есть перед сном

Возможен лёгкий перекус
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что делать, ели очень хочется есть, но уже пора ложиться спать.
Врач объяснил, можно ли есть перед сном

По словам эксперта, лучше не отходить ко сну на голодный желудок. Это приведёт к тому, что утром будет очень хотеться есть и человек, скорее всего, переест.

Гинзбург заметил, что подобные правила касаются и тех, кто предпочитает не есть после шести вечера. В таком случае может быть так, что посреди ночи проснётся сильное чувство голода и вынудит поесть.

«Такое поведение мало что меняет в его жизни в лучшую сторону. В одном случае он объедается по вечерам, в другом — по утрам. Разницы никакой, кроме того, что, когда человек объедается утром, у него падает деятельный настрой и происходит программирование на лень», — отметил Гинзбург.

Он посоветовал, если нужно, перед сном съесть зерновые хлопья без сахара или мюсли, но важно их употреблять с кисломолочными продуктами, например, с ряженкой. И подчеркнул, что перед сном нельзя употреблять тяжёлую пищу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио Sputnik
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