Так, в ходе разговора врач объяснил необходимость ограничить продажу спиртного в РФ в период коронавируса. По словам эксперта, необходимость данного ограничения обусловлена тем, что алкоголь, равно как и курение, способны усугубить течение инфекционных заболеваний. Так, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране - употребление алкоголя негативно скажется на здоровье граждан.

В то же время врач отметил, что необходимости вводить в стране сухой закон, вероятно, нет. ”Сухой закон, наверное, нет , а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверное, это было бы здорово для всей России”, — отметил Брюн.