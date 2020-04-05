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Врач объяснил необходимость ограничить продажу спиртного в РФ в период коронавируса
Такая необходимость все же есть
Издание “Интерфакс” пообщалось с главным наркологом Министерства здравоохранения России Евгений Брюном на тему временного запрета продажи алкоголя в России в период распространения коронавирусной инфекции.
Так, в ходе разговора врач объяснил необходимость ограничить продажу спиртного в РФ в период коронавируса. По словам эксперта, необходимость данного ограничения обусловлена тем, что алкоголь, равно как и курение, способны усугубить течение инфекционных заболеваний. Так, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране - употребление алкоголя негативно скажется на здоровье граждан.
В то же время врач отметил, что необходимости вводить в стране сухой закон, вероятно, нет. ”Сухой закон, наверное, нет , а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, наверное, это было бы здорово для всей России”, — отметил Брюн.