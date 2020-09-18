Врач объяснил, опасна ли температура 37 градусов для здоровья

Кроме того, врач поделился, что нормальной температурой может считаться как 36,2, так и 37,2 градуса. Сам показатель зависит от многих факторов, в числе которых время суток. К примеру, максимальная температура может наблюдаться в восемь часов вечера, тогда как самый низкий показатель может фиксироваться в три часа ночи, во время сна. Однако отмечается, что данные цифры соответствуют лишь температуре поверхностных подмышечных впадин, так как сама температура человека - относительна и связана с местом измерения.

Тем не менее, если температура выше 37 градусов фиксируется часто или и вовсе постоянно, следует обратиться с данной проблемой к врачу.