Врач объяснил особую популярность аниме-порно среди россиян

При этом эксперт назвал такой вид порно «суперпорнографией». В том числе потому, что аниматоры способны нарисовать любой каприз аудитории, чего нельзя сказать, например, о роликах с реальными актёрами.

Что интересно, сам сексолог считает хентай вредным. Одной из причин этого он назвал наличие в нём поджанров, в которых у героев детские лица.