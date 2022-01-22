Врач объяснил особую популярность аниме-порно среди россиян

Наука и технологии
Вчера в 23:59
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Врач объяснил особую популярность аниме-порно среди россиянИ его доводы звучат вполне логично
Российский врач-сексолог и президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук раскрыл секрет популярности среди россиян аниме-порно — хентая.
По словам специалиста, это связано с тем, что данный жанр способен показать действия, которые было бы невозможно снять с живыми актёрами.
Этот жанр способствует безграничному полёту фантазии: там есть какие-то вещи, которые невозможно воссоздать в реальной жизни, предположим, когда используются щупальца осьминога как фаллические символы.
Евгений Кульгавчук
При этом эксперт назвал такой вид порно «суперпорнографией». В том числе потому, что аниматоры способны нарисовать любой каприз аудитории, чего нельзя сказать, например, о роликах с реальными актёрами.
Что интересно, сам сексолог считает хентай вредным. Одной из причин этого он назвал наличие в нём поджанров, в которых у героев детские лица.
Источник: Говорит Москва