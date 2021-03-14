Врач объяснил, почему иммунитет невозможно улучшить

Костинов сообщил, что в периоды смены сезонов иммунитет слабеет даже у здоровых людей. Улучшить его нельзя, так как определяется он в том числе и наследственностью.

”Его можно лишь поддерживать в "рабочем" состоянии, а для этого не нужно предпринимать каких-то специальных мер. Достаточно внимательнее относиться к своему здоровью (это не будет лишним ни в один сезон) и укреплять иммунитет естественными методами — прогулками, умеренной физической активностью, полноценным сном и рациональным питанием”, — поделился врач.

Кроме того, вмешиваться в работу иммунитета не стоит, поскольку чрезмерная его активность является основой аутоиммунных болезней. Что касается народных средств, в числе которых лук, чеснок, сельдерей и имбирь, они способствуют уничтожению вирусов и бактерий, но не влияют на иммунитет.