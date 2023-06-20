Врач объяснил, почему квас полезнее колы

Врач объяснил, почему квас полезнее колыДаже полезнее колы без сахара
Диетолог-эндокринолог Вадим Крылов заявил, что квас хоть и содержит слишком много сахара, он всё равно является более полезным напитком по сравнению с колой.
По словам Крылова, избыточное потребление кваса, содержащего много сахара, может привести к ожирению и проблемам с сердцем и сосудами. Но консерванты, присутствующие в квасе, обычно являются натуральными.
С другой стороны, солод, который также присутствует в составе кваса, может повышать уровень женских половых гормонов. А это уже оказывает негативное влияние на мужскую потенцию.
Что же до колы без сахара, то Крылов отметил наличие в ней заменителя сахара аспартама, содержащего фенилаланин. Фенилаланин может снижать запасы серотонина в организме.
Крылов также предупредил, что при нагреве или перевозке фенилаланин повышает риск развития рака желудка и толстой кишки.
Он отметил, что в коле нет ничего полезного, в то время как квас содержит витамины группы В благодаря дрожжам, улучшающим нервную проводимость.