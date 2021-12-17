Врач объяснил, почему люди умирают во время секса

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Врач объяснил, почему люди умирают во время сексаВсё дело в физической активности
Российский врач и телеведущий Александр Мясников поделился свежей интересной информацией в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Соглашаясь с утверждением о том, что секс полезен для здоровья, он всё же уточнил, что к процессу необходим относиться серьёзно.
По его словам, в истории было зафиксировано немало случаев, когда мужчины умирали во время полового акта. По словам Мясникова, связано это с тем, что данный процесс является достаточно серьёзной физической нагрузкой.
В связи с этим врач посоветовал относиться к сесу разумно и быть аккуратнее, особенно если человек «на нитратах» — ему стоит быть аккуратнее с таблетками и стимуляторами.
Напомним, что ранее коллега Мясникова, телеведущая Елена Малышева, назвала условие для «оптимального оргазма». По её словам, учёные обнаружили прямую связь между ношением каблуков и силой женского оргазма.
Источник: Lenta.ru