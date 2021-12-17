Врач объяснил, почему люди умирают во время секса

По его словам, в истории было зафиксировано немало случаев, когда мужчины умирали во время полового акта. По словам Мясникова, связано это с тем, что данный процесс является достаточно серьёзной физической нагрузкой.

В связи с этим врач посоветовал относиться к сесу разумно и быть аккуратнее, особенно если человек «на нитратах» — ему стоит быть аккуратнее с таблетками и стимуляторами.

Напомним, что ранее коллега Мясникова, телеведущая Елена Малышева, назвала условие для «оптимального оргазма». По её словам, учёные обнаружили прямую связь между ношением каблуков и силой женского оргазма.