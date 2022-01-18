Врач объяснил, почему опасно часто есть полуфабрикаты

По словам Гинзбурга, такие полуфабрикаты, как пельмени, блинчики с мясом лучше употреблять как можно реже — для их приготовления используется фарш ненадлежащего качества. Кроме того, в эти продукты добавляют много соли и усилителей вкуса.

К опасным для здоровья полуфабрикатам эксперт отнёс сырники и наггетсы, которые для полной готовности остаётся только поджарить. В них много трансжиров, которые организм никогда не усваивает, эти вещества накапливаются и могут стать причиной воспалительных процессов. К тому же в таких продуктах в избытке содержится сахар.

К полезным и нужным организму полуфабрикатам, по словам врача, относятся зерновые хлопья, компотные смеси и сухофрукты. Их Гинзбург порекомендовал употреблять ежедневно.

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