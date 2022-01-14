Врач объяснил, почему в больницу в качестве гостинца нельзя передавать апельсины

Наука и технологии
Сегодня в 20:48
1 мин.
Врач объяснил, почему в больницу в качестве гостинца нельзя передавать апельсиныНа них скапливается инфекция
Врач-педиатр, иммунолог Андрей Продеус объяснил, почему апельсины нельзя передавать в больницу в качестве гостинца.
Эксперт отметил, что кожура апельсинов является рассадником для микробов, которые забираются в поры и там размножаются. И чем толще кожура, тем опаснее апельсины в этом отношении — у них больше пор, соответственно, больше патогенов может скопиться.
Специалист посоветовал не передавать апельсины в больницы, чтобы на них не скапливалась инфекция.
Источник: MK.RU