Врач объяснил, почему в больницу в качестве гостинца нельзя передавать апельсины

Эксперт отметил, что кожура апельсинов является рассадником для микробов, которые забираются в поры и там размножаются. И чем толще кожура, тем опаснее апельсины в этом отношении — у них больше пор, соответственно, больше патогенов может скопиться.

Специалист посоветовал не передавать апельсины в больницы, чтобы на них не скапливалась инфекция.