Наука и технологии
05:31, 06 января 2023
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Врач объяснил, почему зимой лучше не ездить в южные страны

Из-за акклиматизации

Врач объяснил, что зимой лучше не ездить в южные страны из-за акклиматизации и падения иммунитета. Заслуженный врач России Владимир Круглый предупредил россиян о риске для здоровья при выезде зимой в южные страны.

Врач объяснил, почему зимой лучше не ездить в южные страны

Фото: W-dog.ru

По мнению специалиста, резкая смена климата требует перестройки и акклиматизации организма, включая иммунитет. Это ведёт к меньшей сопротивляемости и может спровоцировать болезни.

К тому же подобные нагрузки на организм опасны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, бронхиальной астмой, а также детям и пожилым.

Также врач рассказал об опасности экзотической еды, которая может привести к острому пищевому отравлению.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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