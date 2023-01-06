Врач объяснил, почему зимой лучше не ездить в южные страны

По мнению специалиста, резкая смена климата требует перестройки и акклиматизации организма, включая иммунитет. Это ведёт к меньшей сопротивляемости и может спровоцировать болезни.

К тому же подобные нагрузки на организм опасны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, бронхиальной астмой, а также детям и пожилым.

Также врач рассказал об опасности экзотической еды, которая может привести к острому пищевому отравлению.

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