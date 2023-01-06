Врач объяснил, почему зимой лучше не ездить в южные страны

Врач объяснил, почему зимой лучше не ездить в южные страныИз-за акклиматизации
Врач объяснил, что зимой лучше не ездить в южные страны из-за акклиматизации и падения иммунитета. Заслуженный врач России Владимир Круглый предупредил россиян о риске для здоровья при выезде зимой в южные страны.
Фото: W-dog.ru
По мнению специалиста, резкая смена климата требует перестройки и акклиматизации организма, включая иммунитет. Это ведёт к меньшей сопротивляемости и может спровоцировать болезни.
К тому же подобные нагрузки на организм опасны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы, гипертонией, бронхиальной астмой, а также детям и пожилым.
Также врач рассказал об опасности экзотической еды, которая может привести к острому пищевому отравлению.
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