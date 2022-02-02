Врач объяснил разницу между нормальным и учащённым пульсом, требующим обращения за медицинской помощью

По словам эксперта, нормальный пульс — 90 ударов в минуту. Если количество ударов более 90 и не снижается в течение 30-60 минут — это повод пойти к врачу и проверить состояние сердца.

Конев отметил, что учащение пульса, как правило, связано с возрастом: у молодых людей — с регуляцией нервной системы, а у пожилых — с нарушениями деятельности сердца. Это необходимо контролировать.

Допустимо учащение сердцебиения более 90 ударов в минуту при физических нагрузках, занятиях спортом, но в спокойном состоянии уровень ЧСС должен прийти в норму. И если в спокойном состоянии сердцебиение всё равно учащённое, необходимо обратиться к врачу для исключения тахикардии.

«Точно вызывать скорую помощь нужно, когда ЧСС вовсе не определяется или выше 150 ударов в минуту», — посоветовал врач.

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