Врач объяснил, связана ли ветрянка с оспой обезьян

Специалист рассказал, что ветрянка не имеет отношения ни к оспе обезьян, ни к натуральной оспе. Этот вирус относится к ветряночным вирусам и является герпетическим. В эту группу входит другой вирус — зостер — опоясывающий лишай.

Этот вирус проявляется у пожилых людей и у кого ослаблен иммунитет. Что касается ветрянки, заболеть ей можно только один раз — после того, как человек переболел, иммунитет остаётся на всю жизнь.

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