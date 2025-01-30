Врач объяснил вред газированной воды для здоровья

Одним из наиболее спорных компонентов газировок являются искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин и ацесульфам калия. Эти вещества часто используются вместо сахара, чтобы снизить калорийность напитков. Однако их безопасность до сих пор вызывает вопросы. Аспартам, например, распадается в организме на вещества, которые в больших количествах могут быть нейротоксичными, вызывая головные боли и мигрени. Ацесульфам калия может также негативно сказываться на нервной системе.

Кроме того, искусственные красители, такие как тартразин и понсо 4R, могут провоцировать аллергические реакции, а также оказывать влияние на гиперактивность у детей. Эти вещества не только обеспечивают яркий цвет напиткам, но и несут потенциальную опасность для здоровья.

Консерванты, такие как бензоат натрия и сорбат калия, тоже присутствуют в газированных напитках. Бензоат натрия, особенно в сочетании с витамином С, может образовывать канцерогенный бензол. Сорбат калия способен вызывать аллергические реакции и нарушать микрофлору кишечника.

Регуляторы кислотности, такие как ортофосфорная и лимонная кислоты, также могут быть опасными. Ортофосфорная кислота снижает плотность костей, что может привести к остеопорозу, а лимонная кислота повреждает зубную эмаль, способствуя развитию кариеса.

Кутушов советует заменять газированные напитки более полезными альтернативами, такими как свежевыжатые соки или травяные чаи. Отличной заменой могут стать самодельные лимонады из свежих фруктов и ягод, которые не содержат добавленного сахара и являются более полезными для организма.

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