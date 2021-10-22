Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 в России

“Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны”, — заявила Руженцова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране напряженная, при этом рост заболеваемости был ожидаем из-за наступления прохладной погоды, возвращения людей из отпусков и низких темпов вакцинации.

Специалист подчеркнула, что на ухудшение эпидемиологической обстановки повлияли люди, которые сомневались в эффективности вакцинации от COVID-19 и терапию, которую назначал врач.