Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 в России

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Врач объяснил высокую смертность от COVID-19 в РоссииВсе дело в человеческом факторе
Высокая смертность среди пациентов с COVID-19 в России связана с их поздним обращением за помощью к специалистам. Такое объяснение высоким показателям смертности дала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
“Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны”, — заявила Руженцова.
По ее словам, ситуация с коронавирусом в стране напряженная, при этом рост заболеваемости был ожидаем из-за наступления прохладной погоды, возвращения людей из отпусков и низких темпов вакцинации.
Специалист подчеркнула, что на ухудшение эпидемиологической обстановки повлияли люди, которые сомневались в эффективности вакцинации от COVID-19 и терапию, которую назначал врач.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/12733019