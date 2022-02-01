Врач объяснила, чем опасно злоупотребление витамином С

По словам врача, витамин С могут назначить, если человек потребляет слишком мало фруктов и овощей. При этом увлекаться приёмом препарата, превышая норму, ни в коем случае нельзя, это может привести к нарушению некоторых процессов в организме.

Как отметила Макиша, необходимо соблюдать дозировку для взрослых и детей, указанную на упаковке препарата. Это касается и попыток самолечения ОРВИ — витамин С никак не влияет на возникновение и протекание заболевания, поэтому его нельзя «есть» в огромных количествах.

Кроме того, специалист рассказала, что избыток витамина С вызывает множество побочных эффектов, из которых изучены ещё не все, поэтому заниматься самолечением и в этом вопросе тоже нельзя.

«Если вы совсем не едите овощей и фруктов, в которых имеется хоть какой-то процент полезного вещества, то можно его запас пополнять в сублимированной форме. Но очень важный момент: пить препарат больше, чем допускается по нормам, не стоит, потому что гипервитаминоз может привести к аллергическим реакциям, тошноте, головокружениям и проблемам с сердцем», — подчеркнула врач.

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