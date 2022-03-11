Врач объяснила, чем заменить энергетики и фабричные соки и нектары

Специалист отметила, что соки — не самый полезный продукт. В них часто вообще нет клетчатки, что создаёт риск для пищеварительной системы. В магазинных соках часто присутствует избыток сахара, в натуральных тоже много природной сахарозы, которая опасна при злоупотреблении. Вместо соков диетолог порекомендовала пит фруктовые чаи, если нужно с добавлением стевии.

Модные энергетики эксперт посоветовала заменить натуральным кофе, который взбодрит без вреда для здоровья. Тогда как энергетики могут вызывать головную боль и тахикардию.

К этому Шишова добавила, что от сладких газированных напитков вообще лучше отказаться, так как в них в принципе мало пользы. Их лучше заменить на минеральную воду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.