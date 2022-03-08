Врач объяснила, как бороться с перееданием на фоне стресса

По словам Писаревой, одним из способов поддержки организма на фоне стресса является правильное, сбалансированное питание. Важно не злоупотреблять сладким и в целом не переедать, потому что это может привести к проблемам со здоровьем: сначала лишнему весу, а при серьёзных сбоях в организме — к ожирению, диабету и вытекающим из таких состояний проблемам с сердцем.

Также важно не забывать о лёгких физических нагрузках: регулярной ходьбе и прогулках на свежеем воздухе, йоге, ароматерапии и дыхательных практиках.

К этому врач добавила, что рацион должен состоять из нежирного мяса, каш, морепродуктов, овощей, морской капусты, фруктов, горького шоколада.

«Дефицит витаминов может усугубить ситуацию. Витамины группы В участвуют в обменных процессах нервной системы, также успокаивают и укрепляют её. Минералы, такие как калий, магний, йод, цинк, также способствуют передаче нервных импульсов и улучшают работу мозга», — подчеркнула специалист.

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