Врач объяснила, как бороться с весенним стрессом

По словам эксперта, весенний стресс — перестройка гормонального фона. Бороться с ним можно с помощью употребления большого количества воды и дыхательной гимнастики. Пить нужно большими глотками — благодаря этому блокируется адренокортикотропный гормон, вырабатываемый в мозге и стимулирующий выработку кортизола — гормона стресса. По словам врача, выпитая вода — это блокировка избыточного синтеза кортизола.

Дыхательную гимнастику нужно проводить следующим образом: короткий вдох, замедленный выдох — происходит балансировка эмоционального фона. Можно использовать три цикла дыхания: на счёт четыре сделать вдох, на счёт семь — задержать дыхание, на счёт восемь — выдох.

«Весной день становится длиннее, а ночи короче, и человек перестраивается. Переход сопровождается десинхронизацией суточных ритмов. Это сказывается стрессово на нашем организме, а стресс — это всегда нарушение гормонального фона, больше кортизола, меньше серотонина, человек больше нервничает», — отметила специалист.

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