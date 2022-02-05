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Врач объяснила, как правильно переходить на здоровый образ жизни

Делать это нужно аккуратно
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как правильно переходить на здоровый образ жизни.
Врач объяснила, как правильно переходить на здоровый образ жизни

По её словам, для адекватного перехода на ЗОЖ нужно найти низкокалорийные, но «свои» продукты. И переходить на новый образ жизни нужно постепенно и аккуратно, нельзя терпеть то, что категорически не нравится, отметила врач.

Если речь идёт о еде, то перейти с привычных продуктов на то же мясо на пару бывает трудно. Для этого в рацион можно добавить специи, которые не стимулируют аппетит: перец, имбирь и подобные. Для вкуса можно также добавить травы: кинзу, базилик.

Но ЗОЖ, по словам Соломатиной, — не только еда, это ещё и физическая культура. Поэтому хороша физическая активность на свежем воздухе. Начать можно с ходьбы, например скандинавской. при этом необходимо хорошо высыпаться.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ФАН
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