Врач объяснила, как правильно переходить на здоровый образ жизни

По её словам, для адекватного перехода на ЗОЖ нужно найти низкокалорийные, но «свои» продукты. И переходить на новый образ жизни нужно постепенно и аккуратно, нельзя терпеть то, что категорически не нравится, отметила врач.

Если речь идёт о еде, то перейти с привычных продуктов на то же мясо на пару бывает трудно. Для этого в рацион можно добавить специи, которые не стимулируют аппетит: перец, имбирь и подобные. Для вкуса можно также добавить травы: кинзу, базилик.

Но ЗОЖ, по словам Соломатиной, — не только еда, это ещё и физическая культура. Поэтому хороша физическая активность на свежем воздухе. Начать можно с ходьбы, например скандинавской. при этом необходимо хорошо высыпаться.

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