Врач объяснила, как правильно питаться после перенесённого коронавируса

По словам врача, в рационе должны постоянно присутствовать витамины и белок. У переболевших наблюдается пониженный уровень белка, что недопустимо, потому что благодаря ему в организме происходят все необходимые процессы. Дианова отметила, что после перенесённого коронавируса пациентам назначают комплексы витаминов С и D. «Два месяца их употребления достаточно», — подчеркнула эксперт.

В отношении еды она посоветовала питаться разнообразно, объединять употребление продуктов с большим количеством белка, сложными углеводами и клетчаткой. Но подбирать диету врач посетовала с осторожностью, учитывая, что при коронавирусе обостряются хронические болезни.

«Если у человека есть какие-либо хронические заболевания ЖКТ, скорее всего, при коронавирусе они обострятся. Основные принципы диетотерапии зависят от тех ограничений, которые связаны с конкретным поражённым органом. На мой взгляд, стоит полностью отказаться от жарки в масле. Самый лучший способ приготовления — на пару», — резюмировала врач.

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