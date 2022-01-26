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Врач объяснила, как правильно питаться при диагностированном омикрон-штамме

Нужно есть как можно больше жиров, белков и углеводов
Врач-диетолог Маргарита Королёва объяснила, каким должен быть рацион людей с диагностированным штаммом коронавируса «Омикрон».
Врач объяснила, как правильно питаться при диагностированном омикрон-штамме

Королёва отметила, что пища должна быть натуральной, с высоким содержанием витаминов, минералов и обязательно питательной, в ней в достаточном количестве должны содержаться жиры, белки и углеводы. Также на период выздоровления специалист порекомендовала употреблять как можно больше овощей, фруктов и зерновых. А исключить из рациона необходимо копчёности, солёное, сладкое и алкоголь, так как всё это грузит иммунную систему.

Кроме того, врач посоветовала питаться кисломолочными продуктами, потому что в них содержится много полезных веществ и пробиотиков. Но следует учитывать индивидуальную непереносимость лактозы, из-за чего может быть чрезмерная нагрузка на иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Известия
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