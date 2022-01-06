Врач объяснила, как правильно выйти из поста без вреда для здоровья

По её словам, вводить продукты, запрещённые во время поста, нужно последовательно, небольшими порциями. В противном случае резкое возвращение к привычному рациону может закончиться проблемами с кишечником, обострением хронических холецистита, панкреатита, гастрита, язвенной болезни.

Врач посоветовала в первый день разговения начать с творога, нежирного йогурта, кефира, при этом в небольших количествах. На второй день можно добавить запечённую или отварную нежирную рыбу, супы на рыбном или курином бульоне.

Михалева отметила, что к мясу нужно возвращаться аккуратно: сначала лучше начать употреблять индейку или курицу, а после этого уже нежирное красное мясо.

Яйца и десерты лучше добавлять в рацион на 4-5 день выхода из поста, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на печень и поджелудочную железу.

«Главное помнить, что выход из поста — это не праздник живота, а постепенное возвращение к обычной жизни, и тогда он будет гармоничным и приятным», — объяснила эксперт.