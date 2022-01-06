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Врач объяснила, как правильно выйти из поста без вреда для здоровья

Разговляться нужно постепенно
Врач-эндокринолог Оксана Михалева посоветовал людям, соблюдающим Рождественский пост, как выйти из пощения без вреда для здоровья.
Врач объяснила, как правильно выйти из поста без вреда для здоровья

По её словам, вводить продукты, запрещённые во время поста, нужно последовательно, небольшими порциями. В противном случае резкое возвращение к привычному рациону может закончиться проблемами с кишечником, обострением хронических холецистита, панкреатита, гастрита, язвенной болезни.

Врач посоветовала в первый день разговения начать с творога, нежирного йогурта, кефира, при этом в небольших количествах. На второй день можно добавить запечённую или отварную нежирную рыбу, супы на рыбном или курином бульоне.

Михалева отметила, что к мясу нужно возвращаться аккуратно: сначала лучше начать употреблять индейку или курицу, а после этого уже нежирное красное мясо.

Яйца и десерты лучше добавлять в рацион на 4-5 день выхода из поста, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на печень и поджелудочную железу.

«Главное помнить, что выход из поста — это не праздник живота, а постепенное возвращение к обычной жизни, и тогда он будет гармоничным и приятным», — объяснила эксперт.

Источник: Известия
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