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Врач объяснила, какие виды завтрака полезны для организма

Важно есть углеводы, белки и жиры
Врач объяснила, какие виды завтрака полезны для организма
Врач объяснила, какие виды завтрака полезны для организма

Врач рассказала, что любителям завтракать овсянкой стоит обратить внимание на необходимость того, что кроме углеводов по утрам необходимо получать и другие нутриенты — белки и жиры. Для этого в кашу можно добавить банан, яблоко, апельсин — это лучшее сочетание фруктов с кашей.

К этому нужно добавить белково-жировой продукт — урбеч — густую маслянистую массу, получаемую из растёртых поджаренных или высушенных семян. По словам Диановой, к овсянке лучше добавить две чайные ложки урбеча из расторопши, но можно и из других семян. Такое сочетание даёт сытость.

При этом глазированные хлопья чреваты повышением глюкозы в крови, а насыщение быстро проходит. Поэтому лучше съесть мюсли.

Лучшим завтраком, по словам врача, являются яйца с овощами и хлебом. Для женщин это одно яйцо, для мужчин — максимум два. Вместе с яйцами лучше есть не белый хлеб, а серый или ржаной, также необходима клетчатка.

Врач также посоветовала мужчинам на завтрак есть яйца с тушёными помидорами. Ликопин, который содержится в термически обработанных помидорах, полезен для ускорения подвижности сперматазоидов и в целом полезен для предстательной железы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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