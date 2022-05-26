Врач объяснила, какие виды завтрака полезны для организма

Врач рассказала, что любителям завтракать овсянкой стоит обратить внимание на необходимость того, что кроме углеводов по утрам необходимо получать и другие нутриенты — белки и жиры. Для этого в кашу можно добавить банан, яблоко, апельсин — это лучшее сочетание фруктов с кашей.

К этому нужно добавить белково-жировой продукт — урбеч — густую маслянистую массу, получаемую из растёртых поджаренных или высушенных семян. По словам Диановой, к овсянке лучше добавить две чайные ложки урбеча из расторопши, но можно и из других семян. Такое сочетание даёт сытость.

При этом глазированные хлопья чреваты повышением глюкозы в крови, а насыщение быстро проходит. Поэтому лучше съесть мюсли.

Лучшим завтраком, по словам врача, являются яйца с овощами и хлебом. Для женщин это одно яйцо, для мужчин — максимум два. Вместе с яйцами лучше есть не белый хлеб, а серый или ржаной, также необходима клетчатка.

Врач также посоветовала мужчинам на завтрак есть яйца с тушёными помидорами. Ликопин, который содержится в термически обработанных помидорах, полезен для ускорения подвижности сперматазоидов и в целом полезен для предстательной железы.

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