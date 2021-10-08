Врач объяснила, каким должен быть рацион питания осенью

По словам специалиста, изменения температуры и климатических условий накладывают на человека повышенные риски снижения защитных свойств организма. Кроме того, ослабить иммунитет могут и ряд других факторов, в числе которых стресс, дефицит витаминов, депрессия, беременность, а также пожилой или ранний возраст.

Врач отметила, что распознать недостаток полезных микроэлементов сложно, а выяснять причину этого состояния лучше у врача.

Полезными в осенний период компонентами были названы аскорбиновая кислота, витамины Е и А. Для того, чтобы не столкнуться с их дефицитом, нужно пересмотреть рацион питания.

“Наибольшее количество витаминов содержится именно в свежих фруктах и овощах. Рекомендуется консервировать и замораживать растительные продукты, чтобы можно было употреблять их позже и получать необходимые витамины”, — поделилась врач.

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