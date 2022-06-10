Врач объяснила, людям с какой внешностью вредно загорать

В группу риска по получению ожогов и возникновения других опасных для здоровья последствий, находятся люди со светлой кожей, голубыми глазами и светлыми волосами. Также на солнце нельзя в такое время находиться людям с большим количеством родинок.

Врач рассказала, что на солнце нужно находиться до 10 часов и после 16 часов. В промежутке между этими часами высокий уровень ультрафиолета, поэтому существует риск получения ожогов.

Петросова отметила, что люди со светлой кожей не загорают, а буквально сгорают на солнце, а тем, у кого на теле много родинок, нельзя получать ожоги, потому что родинки под воздействием агрессивного ультрафиолета могут начать перерождаться в злокачественные опухоли.

Потому людям из этих групп на солнце не стоит находиться долго, даже если на улице облачно, лучи всё равно проникают и могут навредить коже. Специалист также посоветовала регулярно пользоваться средствами для защиты кожи, носить одежду из лёгких тканевых материалов, а для пребывания в южных странах даже приобрести одежду с фактором защиты от ультрафиолета.

«Защищать кожу нужно обязательно в любое время, если вы находитесь на солнце. Даже если солнце скрыто облаками, ультрафиолет всё равно проникает и может навредить коже. В нашем регионе достаточно фотозащитного средства с фактором 30, на юге нужно использовать средства с фактором защиты 50+ и для лица, и для тела. И каждые 2 часа обновлять это средство», — отметила Инна Петросова.

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