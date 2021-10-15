Врач объяснила опасность быстрого похудения

Врач объяснила опасность быстрого похуденияТак что будьте аккуратнее, если решите встать на этот путь
По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, резкая потеря веса, к тому же в кратчайшие сроки, способна привести к различного рода проблемам. Например, к образованию камней в желчном пузыре, пишет РИА ФАН со ссылкой на слова специалиста.
Не менее частой проблемой при быстром похудении является развитие заболеваний желудочно-пищеварительного тракта и пищеварительной системы. Правда, стоит отметить, что эта беда наиболее распространена среди людей, имеющих предрасположенность к этим заболеваниям.
Есть риск расстройства пищевого поведения, когда человек какой-то период времени очень строго ограничивает себя в питании. В дальнейшем у него происходит срыв, и он начинает есть, практически не контролируя объёмы и количество пищи.
По словам диетолога, оптимальной скоростью снижения веса для взрослого человека является потеря 2–4 кг в месяц.