Врач объяснила опасность быстрого похудения

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, резкая потеря веса, к тому же в кратчайшие сроки, способна привести к различного рода проблемам. Например, к образованию камней в желчном пузыре, пишет РИА ФАН со ссылкой на слова специалиста.

Не менее частой проблемой при быстром похудении является развитие заболеваний желудочно-пищеварительного тракта и пищеварительной системы. Правда, стоит отметить, что эта беда наиболее распространена среди людей, имеющих предрасположенность к этим заболеваниям.