Врач объяснила опасность быстрого похудения

Так, в числе первых причин резкого похудения могут оказаться онкологические заболевания. Как сообщает Пятый канал, вызывать подозрение должен и тот случай, при котором масса тела уменьшается на пять килограммов за полгода.

При этом Петровская уточнила, что следует отслеживать неспецифические симптомы, такие как усталость и слабость. Но в тот же момент важно понимать, что они никак не должны быть связаны с жизненными факторами.

Ещё одним опасным показателем является уменьшение веса при неизменившихся объёмах. На вес человека также могут повлиять психические заболевания, заключила Петровская.