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Сегодня в 06:29
Врач объяснила опасность быстрого похудения
Так что стоит следить за тем, как быстро вес «сливается»
Российский врач-терапевт Тина Петровская озвучила причины, по которым быстрое похудение — крайне опасный «звоночек». По словам специалиста, он может говорить о наличии достаточно серьёзных заболеваний.
Так, в числе первых причин резкого похудения могут оказаться онкологические заболевания. Как сообщает Пятый канал, вызывать подозрение должен и тот случай, при котором масса тела уменьшается на пять килограммов за полгода.
При этом Петровская уточнила, что следует отслеживать неспецифические симптомы, такие как усталость и слабость. Но в тот же момент важно понимать, что они никак не должны быть связаны с жизненными факторами.
Ещё одним опасным показателем является уменьшение веса при неизменившихся объёмах. На вес человека также могут повлиять психические заболевания, заключила Петровская.