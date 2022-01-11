Врач объяснила опасность диет и голодания сразу после праздничных застолий

По её словам, это может привести к стрессу организма. Поэтому лучше сфокусироваться на полноценном сне и правильном режиме питания. Специалист посоветовала питаться 5 раз в день и привела примеры. Соломатина отметила, что на завтрак нужно есть каши, можно омлет с овощами или кусочек нежирного сыра, в качестве перекуса — фрукты, на обед — овощные супы, нежирное мясо птицы, рыбу с овощным салатом, на полдник хорошо употреблять нежирный йогурт, а ужин должен быть лёгким.

Также Соломатина рассказала, что не стоит нервничать из-за 2-3 лишних кг, это, как правило, лишняя жидкость в организме. При этом постоянно нужно пить воду, предпочитая её другим напиткам. Вспомогательные — зелёный чай, цикорий с нежирным молоком, если сильно хочется.

Не менее важным врач считает правильный режим сна. Как она заметила, если сохранить тот режим сна, который был в праздники, будет вырабатываться гормон стресса, всё время будет хотеться есть.