Наука и технологии
Сегодня в 18:27
1 мин.

Врач объяснила опасность фастфуда

И отметила, что к такой еде легко привыкнуть
Российский диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, чем опасна еда из заведений быстрого питания. По словам специалиста, фастфуд вызывает привыкание.
Врач объяснила опасность фастфуда

Как отметила врач, фастфуд готовится таким образом, чтобы быстро возобновлялось чувство голода и ощущение неполных сил. Чтобы человеку хотелось снова и снова есть такую еду. Причём такой образ питания вызывает привыкание и даже устойчивую зависимость. А когда человек ест фастфуд, как правило, запивает его сладкими газированными напитками, что усиливает и жажду, и чувство голода, опять же, стимулируя зависимость. Всё это влияет на самочувствие – люди, которые привыкли так питаться, более раздражительны, также у них могут возникать проблемы с кожей.

По словам Писаревой, если человек столкнулся с реальной зависимостью от фастфуда, то необходимо обратиться к профессиональному нутрициологу, который поможет разобраться с проблемами в диете.