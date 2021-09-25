Врач объяснила опасность фастфуда

Как отметила врач, фастфуд готовится таким образом, чтобы быстро возобновлялось чувство голода и ощущение неполных сил. Чтобы человеку хотелось снова и снова есть такую еду. Причём такой образ питания вызывает привыкание и даже устойчивую зависимость. А когда человек ест фастфуд, как правило, запивает его сладкими газированными напитками, что усиливает и жажду, и чувство голода, опять же, стимулируя зависимость. Всё это влияет на самочувствие – люди, которые привыкли так питаться, более раздражительны, также у них могут возникать проблемы с кожей.

По словам Писаревой, если человек столкнулся с реальной зависимостью от фастфуда, то необходимо обратиться к профессиональному нутрициологу, который поможет разобраться с проблемами в диете.