Врач объяснила опасность употребления алкоголя для согрева

По словам Стародубовой, самым популярным согревающим напитком с добавлением алкоголя является глинтвейн, в него входит спирт, поэтому к напитку есть противопоказания. Кроме того, что алкоголь вреден для прогулок на морозе, его употребление повышает риск травматизма.

Врач заметила, что употребление алкоголя снижает эффективность защитных механизмов и адаптационный потенциал организма.

Вместо глинтвейна и других алкогольных напитков эксперт посоветовала пить травяные или пряные чаи с добавлением небольшого количества лимона, имбиря, ягод. Но и этим лучше не злоупотреблять, так как они могут оказать раздражающий эффект и привести к нарушению барьерной функции эпителия ротовой полости и глотки.

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