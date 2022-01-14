Врач объяснила, почему некоторым людям нельзя есть пельмени из магазина

Причина в том, что это продукт заводского приготовления. В такие пельмени по технологии кладут мясо и специи определённого сорта, для усиления вкуса могут добавлять жиры, пищевые добавки. Это может привести к перееданию. Поэтому людям, склонным к набору веса, ожирению, такие пельмени употреблять нужно ограниченно.

К тому же, как отметила врач, магазинные пельмени необходимо полностью исключить из рациона при обострении язвы, гастрита, гастродуоденита. Также Круглова посоветовала с осторожностью употреблять пельмени при подагре, так как при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка.

Чтобы сделать пельмени более полезными, специалист предложила изготавливать тесто для продукта с добавлением цельнозерновой муки, потому что в ней содержатся пищевые волокна и витамины группы B, магний. А мясо лучше использовать нежирное — птицу или говядину.

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