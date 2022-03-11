Врач объяснила, почему стресс нельзя лечить корвалолом и валерьянкой

Врач объяснила, что у этих препаратов могут быть неприятные и даже опасные побочные эффекты. Корвалол может вызвать привыкание, и отказаться от него будет непросто. Может даже начаться синдром отмены, который проявляется тревогой, дрожью, нарастающей слабостью по всему телу, головокружением, тошнотой, рвотой, нарушением сна, развитием обморочных состояний. А в тяжёлых случаях возможны судороги, делирий — помрачение сознания.

Валериана может быть опасна из-за неправильного применения и стать причиной панических атак и постоянной бессонницы.

Также эксперт объяснила, что травяные чаи должен назначать врач, потому что у них много противопоказаний. К примеру, элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень опасны для гипертоников, душица и чабрец — в первом триместре беременности и детям. И таких противопоказаний много.

При этом Капнинская отметила, что есть полезные чаи — из ягод шиповника, благодаря содержащемуся в нём витамину С, или сбор из листьев ежевики и малины.

«Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач», — порекомендовала терапевт.

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