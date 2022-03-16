Врач объяснила, почему ухудшается слух у молодых людей

Причинами ухудшения слуха врач назвала нейротропные вирусы, отиты разной природы, в том числе грибковые, серные пробки. Также на качество слуха влияют острые интоксикации, вызванные бытовыми и промышленными причинами, повреждения лекарственными препаратами, например аминогликозидными антибиотиками или противовоспалительными средствами.

«Острый и, как следствие несвоевременного лечения и обращения к врачу, хронический средний отит, тимпаносклероз, заболевания внутреннего уха — отосклероз, лабиринтит, острая и хроническая нейросенсорная тугоухость, имеющая одно- или двусторонний характер. Последние являются последовательными состояниями одного процесса — гибели слухового нерва, восстановление которого возможно только на ранних стадиях острой нейросенсорной тугоухости», — рассказала Агаркова.

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