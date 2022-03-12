Врач объяснила пользу физических упражнений для борьбы с длительным ковидом

Специалист предупредила, что по разным исследованиям от 15 до 80% пациентов жалуются на симптоматику длительного, или затяжного ковида. Это состояние может длиться очень долго, даже если человек легко переболел. Бывает так, что у пациента вдруг обнаруживается диабет.

Симптомами длительного ковида могут быть мышечная боль, усталость, спутанность сознания. Но самое страшное, что постковидное воспаление, которое может длиться очень долго, часто провоцирует развитие диабета.

Отмечается, что занятия физическими упражнениями, даже щадящими, помогают снизить воспаление и уровень глюкозы в крови. При этом даже медленная ходьба считается тренировкой. В идеале нужно заниматься по 30 минут в день.

«Мы знаем, что длительный COVID вызывает депрессию, и мы знаем, что он может повышать уровень глюкозы в крови до такой степени, что у людей развивается диабетический кетоацидоз, потенциально опасное для жизни состояние, распространённое среди людей с диабетом 1 типа. Упражнения могут помочь. Они снимают воспаление, которое приводит к повышению уровня глюкозы в крови, развитию и прогрессированию диабета и клинической депрессии», — рассказала Ребелло.

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