Врач объяснила, с чем связана тяга к сладкому и как от нее избавиться

Смирнова отметила, что именно бактерии в кишечнике и провоцируют человека на употребление сладкого. Кроме того, поедая сладкое человек лишь способствует размножению данных бактерий, в связи с чем сладкого с каждым разом хочется только больше.

Для того, чтобы избавиться от пагубной тяги к сладкому, по данным специалиста, нужно как минимум на 24 часа от него отказаться. Таким образом, ограничив себя от десерта, можно добиться гибели бактерий. Более того, по словам Смирновой, эффект можно будет заметить сразу. А чем дольше человек будет практиковать ограничение от сладкого - тем меньше станет его тяга.