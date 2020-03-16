Врач оценил российские методы противодействия коронавирусу

”У нас, слава Богу, сохранилась система мер по противодействию распространению инфекции еще с 20-х годов прошлого века. Она хорошо сработала и в отношении очага малярии, который был на территории древней Колхиды, и в других местах. Ничего нового сейчас не придумали”, - поделился врач.

Он напомнил, что современные профилактические методики разработаны на хорошо зарекомендовавшем себя опыте прошлых способов противодействия инфекции. Что, по словам специалиста, является базой для “противоэпидемическая пропаганда”.