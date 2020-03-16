Наука и технологии
Сегодня 13:54
Врач оценил российские методы противодействия коронавирусу
Отметив, что меры ликвидации инфекции построены на системе 1920 годов
Издание РИА Новости пообщалось доктором медицинских наук Борисом Ревичом на тему вспыхнувшей пандемии пневмонии нового типа. В ходе разговора врач оценил российские методы противодействия коронавирусу. Так, по его словам, нынешние способы борьбы с вирусом в стране построены на эффективной системе ликвидации инфекции, которая была сформирована еще 1920 годы.
”У нас, слава Богу, сохранилась система мер по противодействию распространению инфекции еще с 20-х годов прошлого века. Она хорошо сработала и в отношении очага малярии, который был на территории древней Колхиды, и в других местах. Ничего нового сейчас не придумали”, - поделился врач.
Он напомнил, что современные профилактические методики разработаны на хорошо зарекомендовавшем себя опыте прошлых способов противодействия инфекции. Что, по словам специалиста, является базой для “противоэпидемическая пропаганда”.