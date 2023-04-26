Врач-онколог рассказала об продуктах, которых она всячески избегает

Врач-онколог рассказала об продуктах, которых она всячески избегаетК ним относятся и гамбургеры с колбасами
Американский врач-онколог Дайана Рейди-Лагунес предупредила, что потребление мясных деликатесов, копченостей, гамбургеров и колбасы может увеличить риск развития рака.
По словам онколона, ВОЗ относит переработанную мясную продукцию к той же категории канцерогенов, что и алкоголь или табак. Это обусловлено содержанием нитратов и нитритов в многих мясных продуктах, которые могут способствовать образованию химических веществ, вызывающих рак.
Рейди-Лагунес отдельно отметила тот факт, что хотя гамбургеры или копчености не настолько вредны для здоровья, как курение, они всё же могут привести к раку и людям следует об этом знать.
Также специалисты предупредили о вреде обугленной корочки, образующейся при приготовлении мяса на гриле, сковороде или мангале.
В качестве здоровой альтернативы переработанной продукции врач рекомендует постное мясо, рыбу и орехи.