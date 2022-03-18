Врач опроверг известные мифы о сне

По словам специалиста, храп — не признак силы и крепости мужчины, как об этом часто говорят. Храп говорит о проблемах с дыханием во время сна, а в некоторых случаях может быть даже смертельным.

Калинкин опроверг и миф о том, что спать можно в любое время. Но это не так: врач подчеркнул, что днём необходимо находиться на солнце, — при его свете подавляется выработка мелатонина и восстанавливается ночью, что важно для нормального сна.

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