Врач опроверг миф о повышенном риске рака от смартфонов

Рак головного мозга, по словам врача-радиолога Фархада Джабарова, не имеет связи с использованием мобильных телефонов. Он отметил, что более важно избегать известных канцерогенов, таких как ультрафиолетовые лучи, радиация и асбест.

Джабаров рекомендует регулярные обследования для людей, переживших инсульт или травмы головы, а также для пожилых людей и тех, у кого в семье были случаи рака мозга. Важно также исключить воздействие канцерогенов, таких как асбест, ультрафиолетовые лучи и радиация.

Симптомы опухоли мозга, по словам врача, могут включать головные боли, судороги, нарушения речи, головокружения и потерю чувствительности. Он подчеркнул, что важно обращаться за помощью при любых подозрениях на заболевание, не откладывая это на потом, чтобы избежать возможных осложнений.