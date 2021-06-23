Врач опроверг миф о вреде использования смартфона во время грозы

Об этом врач сообщил на своем официальном YouTube-канале. Так, по словам Комаровского, использование смартфона во время грозы не вредит здоровью. Он отметил, что это не более, чем слух, и научной основы у него нет.

“Сейчас, в XXI веке, у каждого человека есть или в руках, или в кармане мобильный телефон. То есть если молния попадает в человека, то с вероятностью 99 процентов у этого человека есть мобильный телефон”, — порассуждал специалист на тему того, как именно этот миф мог зародиться.

Он отметил, что единственным риском, связанным с эксплуатацией смартфона во время грозы, является то, что ввиду помех люди поднимают руку выше. Это, в теории, может увеличивать вероятность попадания в руку молнии.