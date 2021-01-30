Врач опроверг мнение о необходимости употреблять два литра воды в день

Об этом специалист рассказал на своем YouTube-канале. По его словам, человеку нет необходимости выпивать именно два литра воды. Норма у каждого человека своя, поэтому пить нужно столько, сколько этого требует организм для сохранения баланса.

Также Ковальков высказался по поводу других распространенных мифов о воде. Одним из таких является мнение о том, что от чувства голода можно спастись путем употребления воды. ”Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет”, — поделился специалист.

Польза воды перед приемом пищи также не является правдой. Более того, вода в этом случае может даже навредить, “смыв” требуемые для пищеварения ферменты.