Врач опроверг пользу молока для укрепления костей

Наука и технологии
Сегодня в 10:45
1 мин.
Врач опроверг пользу молока для укрепления костейПо его словам, это пропаганда от больших молочных корпораций
Врач Радж Каран опубликовал на своей странице в TikTok видео, в котором опроверг распространенный миф о молоке.
Речь о мнении, что молоко полезно для укрепления костей. “Это самая большая ложь, которую вам говорили в жизни. Вам не нужно пить молоко, чтобы укрепить кости. Это пропаганда от больших молочных корпораций”, — заявил врач.
Он обратил внимание на то, что в составе молока есть такой тип сахара, как лактоза. Младенцы переваривают лактозу из грудного молока с помощью особого фермента лактазы. Однако после того, как ребенка перестают кормить грудью — этот фермент перестает вырабатываться. По словам специалиста, при чрезмерном потреблении молока взрослые могут столкнуться с метеоризмом или и вовсе диареей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.