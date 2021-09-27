Врач опроверг пользу молока для укрепления костей

Речь о мнении, что молоко полезно для укрепления костей. “Это самая большая ложь, которую вам говорили в жизни. Вам не нужно пить молоко, чтобы укрепить кости. Это пропаганда от больших молочных корпораций”, — заявил врач.

Он обратил внимание на то, что в составе молока есть такой тип сахара, как лактоза. Младенцы переваривают лактозу из грудного молока с помощью особого фермента лактазы. Однако после того, как ребенка перестают кормить грудью — этот фермент перестает вырабатываться. По словам специалиста, при чрезмерном потреблении молока взрослые могут столкнуться с метеоризмом или и вовсе диареей.

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