Врач опровергла главные мифы о потреблении воды

В рамках беседы специалист опровергла ключевые заблуждения. Одним из таких является мнение о том, что при высчитывании нормы потребления необходимо учитывать лишь чистую воду. По словам Румянцевой, в расчет следует брать всю жидкость, которую человек выпивает за день — чай, кофе, фрукты, соки и даже бульон в супе. Исключениями являются спиртные и сладкие газированные напитки.

Еще одним распространенным мифом является необходимость употреблять по два литра в день. Врач сообщила, что полагаться в выборе объема воды, которую нужно выпить в день, необходимо исходя из индивидуальной нормы. К примеру, взрослому мужчине со средней физической активность нужно пить 35 миллилитров воды на каждый килограмм своего веса, в то время как женщине будет достаточно и 30.