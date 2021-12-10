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Врач опровергла миф о пользе обезжиренных продуктов

И объяснила вред от них
Врач-диетолог Светлана Зеленцова объяснила вред обезжиренных продуктов. По её словам, на то есть по крайней мере две веские причины.
Врач опровергла миф о пользе обезжиренных продуктов

Как отметила врач, первая причина вреда от обезжиренных продуктов заключается в дополнительных веществах, улучшающих их вкусовые качества. Это крахмал, гидрогенизированные растительные жиры, ароматизаторы, красители и многое другое. Всё это не способствует здоровью. И поэтому обезжиренные продукты на самом деле более калорийные, чем обычные, цельные.

Вторая причина — недостаточный уровень жиров. И если человек постоянно употребляет обезжиренные продукты, то заменять жиры начнёт углеводами, что может привести к нарушению метаболизма. Кроме того, если в организме мало жиров, человек недополучает необходимые жирорастворимые витамины — D, А, Е. Также жиры необходимы для многих процессов, усвоения кальция.

«Поэтому я бы никому не рекомендовала включать обезжиренные продукты в рацион. В некоторых случаях по медицинским показаниям необходимо ограничивать жиры в рационе, но, и тогда я бы рекомендовала другой подход», — резюмировала эксперт.

Источник: РИА Спорт
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