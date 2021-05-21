Наука и технологии
Сегодня в 13:15
Врач опровергла миф об улучшении настроения от сладкого
Он него, напротив, может стать хуже
Издание “Ридус” пообщалось с врачом-эндокринологом Еганой Королевой на тему влияние сладкого на настроение. Так, в рамках беседы специалист опровергла миф о том, что богатые сахаром продукты способствуют подъему настроения.
По словам Королевой, сладости, напротив, могут негативно отразиться на настроении человека.
При употреблении сахара и сладостей резко возрастают эндорфины — гормоны счастья. Они возрастают, у человека появляется прилив сил, желаний. Но как резко этот подъем появился, так и резко, через короткое время, происходит спад.
Она объяснила, что дело может быть в том, что молекулы сахара способствуют выводу молекул магния. Этот процесс перепада сахара в крови приводит к тому, что человек начинает себя чувствовать хуже, чем до того, как съел сладкое. Кроме того, она обратила внимание на то, что магний, который необходим для поддержки нервной системы и полноценного сна, из организма выводится всякий раз, когда человек ощущает стресс.