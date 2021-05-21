Врач опровергла миф об улучшении настроения от сладкого

Она объяснила, что дело может быть в том, что молекулы сахара способствуют выводу молекул магния. Этот процесс перепада сахара в крови приводит к тому, что человек начинает себя чувствовать хуже, чем до того, как съел сладкое. Кроме того, она обратила внимание на то, что магний, который необходим для поддержки нервной системы и полноценного сна, из организма выводится всякий раз, когда человек ощущает стресс.