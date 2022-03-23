Врач опровергла слухи о пользе щелочной диеты

Касательно щелочной диеты, Денисова отметила, что это система питания, похожая на вегетарианство, потому что «щелочным» действием обладают в основном растительные продукты. Попытки изменить уровень pH в организме не имеют смысла, так как это постоянная величина, а любое отклонение — признак тяжёлой патологии. К тому же это невозможно решить с помощью диеты.

О раздельном питании врач рассказала, что оно основано на теории, что ферментная система по-разному реагирует на различные виды пищи, из-за чего может быть несовместимость. Но на деле это не так. Как отметила Денисова, организм человека предназначен для переваривания смешанной пищи. Перевес в сторону одного продукта приведёт к нарушению баланса веществ в организме, а любые симптомы несовместимости продуктов говорят о болезнях желудочно-кишечного тракта.

Также врач рассказала о диете по группе крови, при соблюдении которой питаться нужно соответственно группе крови: людям с группой крови О рекомендуется питаться в основном мясной пищей, с группой А — растительной, с группой В — молочными продуктами. Денисова подчеркнула, что эта диета не имеет под собой научной базы.

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