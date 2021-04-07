Врач опровергла существование “мужских” и “женских” диет

Об этом главный диетолог департамента здравоохранения Москвы рассказала в интервью изданию РИА Новости. По словам врача, для здоровых мужчин и женщин нет диет, которые делятся по половому признаку. Она отметила, что правильным было бы придерживаться полезным для всех принципам питания. В его рамках суточное потребление калорий должно соответствовать энергозатратам организма.

Помимо прочего специалист напомнила о важности разнообразия рациона, поскольку человек нуждается в различных полезных веществах, в числе которых белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Также полезным было бы соблюдение определенного режима завтраков, обедов и ужинов.

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